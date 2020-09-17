Андрей Андреев прокомментировал инициативу о переносе тела Ленина

Мавзолей Ленина символизирует в истории России ушедшую в прошлое эпоху. Но, несмотря на это, в стране снова обсуждается вопрос о переносе тела Владимира Ильича Ленина. Член ЦК Компартии Российской Федерации, заместитель руководителя фракции КПРФ Заксобрания Иркутской области Андрей Андреев в интервью "Правде.Ру" объяснил, почему именно сейчас внимание граждан пытаются привлечь к этому вопросу.