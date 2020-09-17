Мавзолей Ленина символизирует в истории России ушедшую в прошлое эпоху. Но, несмотря на это, в стране снова обсуждается вопрос о переносе тела Владимира Ильича Ленина. Член ЦК Компартии Российской Федерации, заместитель руководителя фракции КПРФ Заксобрания Иркутской области Андрей Андреев в интервью "Правде.Ру" объяснил, почему именно сейчас внимание граждан пытаются привлечь к этому вопросу.
"Вопрос о закрытии Мавзолея и переносе тела Владимира Ильича Ленина поднимается в Российской Федерации регулярно с 90-х годов.
На мой взгляд, часто это делается специально для того, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, которые важны для жизни страны и для жизни российских граждан. Сейчас мы снова наблюдаем очередную истерию по данному вопросу, призванную отвлечь внимание от реальных проблем и реальных экономических отрицательных перспектив, которые ожидают Россию в ближайшее время", — пояснил эксперт.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.