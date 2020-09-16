Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал медицину в нашей стране. Он сказал, что врачи ставят неверные диагнозы и назначают лекарства, которые не лечат. А самому политику вообще по ошибке сделали операцию.

"Медицинское образование тоже хромает в целом. Диагноз ставим такой фальшивый. Я сам был жертвой. В поликлинику прихожу — три диагноза поставили: порок, ревматизм и еще какой-то. Через полгода прихожу к другому врачу, он говорит: "нет у тебя ничего". Вы издеваетесь вообще? Я 100 таблеток пирамидона выпил. Вы же уже дали мне лекарство, а оно совершенно не лечит", — сказал Жириновский.

"Аппендицит мне вырезали просто так. Я пошутил, а они — на операционный стол. Что, ты не можешь поставить диагноз? Хоть пощупай, есть там воспалительный процесс? Все — на стол и вырезали. Гланды — все", — рассказал политик.