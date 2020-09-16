Украинские власти дали ответ, в каком случае они готовы возобновить подачу воды на полуостров. Это произойдёт, если Россия откажется от Крыма, и он вернётся в состав Украины.

"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права…

Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны к тому, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несёт Российская Федерация уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма", — говорится в заявлении МИД.