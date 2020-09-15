Туроператоры объяснили, почему продают туры в Дубай

Туроператоры объяснили, почему продают туры в Дубай на самолётах авиакомпаний, не имеющих допусков на полеты в ОАЭ.

"На данный момент полеты в Эмираты имеют право выполнять только российский и эмиратский национальные перевозчики. У турагентов есть опасения, что к моменту путешествия клиентам поступят сообщения либо о переносе тура, либо о его аннуляции, так как авиакомпании не получат допуски на полеты в ОАЭ, а средства депонируют", — говорится в сообщении на специализированном ресурсе TourDom. ru.

Если перевозчики, с которыми существуют договоренности о полётах, не получат разрешения, туристов отправят в ОАЭ регулярными рейсами, считают эксперты.