Осенняя погода ускоряет рост грибов, но одновременно добавляет им опасное свойство. Грибы быстрее стареют и становятся непригодными для потребления, считает кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
"Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то должны учитывать, чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, тем он меньше, крепче и привлекательнее", — рассказал радио Sputnik биолог.
Старые грибы могут оказать на организм человека токсическое воздействие.
"Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, изъеденным личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амёб. Если вы случайно всё-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не спасёт. Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень и бактерии", — рассказал специалист.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.