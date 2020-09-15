Съедобные грибы осенью становятся опасными для здоровья

Осенняя погода ускоряет рост грибов, но одновременно добавляет им опасное свойство. Грибы быстрее стареют и становятся непригодными для потребления, считает кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

"Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то должны учитывать, чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, тем он меньше, крепче и привлекательнее", — рассказал радио Sputnik биолог.

Старые грибы могут оказать на организм человека токсическое воздействие.