Соцсети без границ: на Украине снова заработала "ВКонтакте"

Российская социальная сеть "ВКонтакте" была заблокирована властями Украины. Её жители могли пользоваться сетью только через VPN. Это создавало определённые неудобства, например, снижение скорости интернета.

Недавно разработчики "ВКонтакте" улучшили свои прокси-серверы и теперь социальная сеть снова доступна на Украине без использования VPN.