Российская социальная сеть "ВКонтакте" была заблокирована властями Украины. Её жители могли пользоваться сетью только через VPN. Это создавало определённые неудобства, например, снижение скорости интернета.
Недавно разработчики "ВКонтакте" улучшили свои прокси-серверы и теперь социальная сеть снова доступна на Украине без использования VPN.
"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN", — говорится в записи на странице "VK Украина".
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