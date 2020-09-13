Пара из Вермонта решила совершить погружение на дно озера Шамплейн в Вермонте. Во время погружения они обнаружили разломанные части какого-то судна. Когда они отнесли находку в местный музей, то оказалось, что это всё, что осталось от потерпевшего крушение два века назад судна "Феникс".

"Я знаю историю "Феникса", — сказал мужчина, нашедший судно. — Но я и понятия не имел, что от этой штуки что-то осталось".

"Дно озера Шамплейн — это как музей, и мне нравится находить там вещи, о существовании которых я и не подозревал", — добавил он.