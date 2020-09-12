А вы не знали: для чего на самом деле нужны привычные нам вещи

Некоторые вещи мы видим каждый день. И пользуемся ими также каждый день. Но при этом, не имеем понятия, для чего же их изобрели. Так, например, маленький боковой карман джинсов вовсе не для изделия №2. Увы и ах! На самом деле, он для часов.

Или, к примеру, помпоны, вопреки расхожему мнению, совсем не украшение. Вначале их использовали для того, чтобы не биться головой о потолок. Ну и наконец, развенчаем миф для домохозяек. Отделение внизу духовки не для посуды, а для готовых горячих блюд. Их ставили туда, если блюдо подавалось не сразу.