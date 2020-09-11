Представитель МИД Мария Захарова негативно высказалась о решении украинских властей лишить Крым пресной воды. Она заявила, что это прямое нарушение обязательств по отношению к полуострову. Кроме того, Захарова назвала это решение "наказанием" для крымчан.
"Мы рассматриваем решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года. Хотели бы сказать, что последствия введённой Киевом водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины", — сказала Захарова.
Политики стирают грань сатиры и реальности.