Мария Захарова: водная блокада – наказание для крымчан за их выбор

Представитель МИД Мария Захарова негативно высказалась о решении украинских властей лишить Крым пресной воды. Она заявила, что это прямое нарушение обязательств по отношению к полуострову. Кроме того, Захарова назвала это решение "наказанием" для крымчан.