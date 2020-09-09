Дмитрий Песков рассказал о возможной вакцинации Владимира Путина

Пресс-секретарь главы Российской Федерации ответил на вопрос, который волнует миллионы россиян. Он касается того, будет ли президент сам прививаться новой вакциной.

"Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит", — сказал Песков.

Напомним, что прививку от коронавируса уже сделали одна из дочерей Владимира Путина, а также Сергей Собянин, Владимир Жириновский и другие известные политики.