Пресс-секретарь главы Российской Федерации ответил на вопрос, который волнует миллионы россиян. Он касается того, будет ли президент сам прививаться новой вакциной.
"Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит", — сказал Песков.
Напомним, что прививку от коронавируса уже сделали одна из дочерей Владимира Путина, а также Сергей Собянин, Владимир Жириновский и другие известные политики.
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