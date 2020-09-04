В Министерстве образования и науки заявили, что больше всего изъявляют желание вернуться на учёбу в Россию граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
"Четыре страны из СНГ, где большинство студентов и больше всего желания приехать, — это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия", — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании, посвященном организации обучения иностранных студентов в российских вузах.
Он отметил, что хотят вернуться на обучение в Российские вузы, но не могут из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции многие иностранные студенты.
"К вопросу, это не решение университета или министерства. Из открытых стран приезжают в установленном порядке. Из закрытых стран — никаких исключений мы не делаем. У Киргизии границы закрыты на выезд, открыты на въезд. У Таджикистана, Узбекистана, Армении — закрыты на въезд и выезд", — проинформировал министр образования и науки России.
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