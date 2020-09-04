В Минобрнауки рассказали, из каких стран студенты хотят вернуться в РФ

В Министерстве образования и науки заявили, что больше всего изъявляют желание вернуться на учёбу в Россию граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

"Четыре страны из СНГ, где большинство студентов и больше всего желания приехать, — это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия", — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании, посвященном организации обучения иностранных студентов в российских вузах.

Он отметил, что хотят вернуться на обучение в Российские вузы, но не могут из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции многие иностранные студенты.