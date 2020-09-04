Прокурор: в Хабаровске до сих пор работает банда киллеров Фургала

Сергей Фургал, будучи губернатором Хабаровского края, имел в своём подчинении особую группу людей, которая "работала" с неугодными и/или мешающими ему людьми. Попросту говоря, ликвидировала таковых.

Об этом в зале Басманного суда во время заседания заявил прокурор.

По словам обвинителя, данная угроза до сих пор ещё не ликвидирована.

"Страх в Хабаровске носит не голословный, а реальный характер. Некоторые участники процесса до сих пор боятся давать показания", — сказал прокурор (цитата РИА Новости).

Также он заявил, что экс-губернатор решил использовать протесты в Хабаровском крае. Прокурор отметил, что Фургал шантажирует его и других участников процесса.

Читайте также:

Срок следствия по делу Фургала продлили до февраля 2021 года

Фургал попросил прислушаться к протестующим в Хабаровске

Интерес россиян к протестам в Хабаровске угасает