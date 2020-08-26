Дональд Трамп помиловал преступника во время съезда республиканцев

Во время одного из съездов республиканцев президент Соединённых Штатов решил помиловать темнокожего преступника.

Джон Пондер отбывал наказание за ограбление одного из американских банков. И это было не первое его преступление.

Однако Дональд Трамп твёрдо уверен в том, что Пондер искренне раскаялся и ступил на путь исправления.