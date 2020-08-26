Во время одного из съездов республиканцев президент Соединённых Штатов решил помиловать темнокожего преступника.
Джон Пондер отбывал наказание за ограбление одного из американских банков. И это было не первое его преступление.
Однако Дональд Трамп твёрдо уверен в том, что Пондер искренне раскаялся и ступил на путь исправления.
"Во время отбывания тюремного срока Джон начал читать Библию и слушать христианское радио", — подчеркнул американский лидер.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.