С середины лета увеличилось количество поездок по России, в том числе и туристических. А вот количество потраченных денег на поездки снизилось. Такое исследование провёл "МТС Банк". Единственное подорожание наблюдается в ценах на поездки по железной дороге.
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что сократилось и расстояние поездок в среднем. Люди предпочитают отдыхать не очень далеко от дома.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.