Дешевле, но больше: как путешествуют россияне этим летом

С середины лета увеличилось количество поездок по России, в том числе и туристических. А вот количество потраченных денег на поездки снизилось. Такое исследование провёл "МТС Банк". Единственное подорожание наблюдается в ценах на поездки по железной дороге.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что сократилось и расстояние поездок в среднем. Люди предпочитают отдыхать не очень далеко от дома.