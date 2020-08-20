90-летней пенсионерке, живущей в аварийном бараке, не дают жильё

В Пермском крае 90-летней пенсионерке Александре Юговой, труженице тыла, не дают квартиру. Жилье, котором она проживала последние годы, находится в аварийном состоянии и жить в нем невозможно.

После нескольких отказов в предоставлении квартиры родственникам женщины пришлось обращаться в суд.

"Последнее решение было 20 мая 2020 года: дать бабушке квартиру 49,5 кв метров по социальному найму", — добавил зять пенсионерки Алексей Подюков.

Пока что идут судебные тяжбы, — а в это время пенсионерке жилье никто не дает.