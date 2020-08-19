Мимо Земли пролетел незамеченный астероид

Астероид размером с легковую машину пролетел мимо земли 16 августа. Астрономы не заметили незваного гостя.

"Астероид приблизился незамеченным со стороны Солнца. Мы этого не предвидели", — отметил директор Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас.

Астероид находился на расстоянии примерно 2950 километров от Земли, и это сейчас рекордно близкое расстояние для приближающихся к земле космических тел (согласно данным астероидных трекеров и каталога, составленного астрономической обсерваторией Сормано в Италии). Тем не менее, несмотря на удивление ученых, опасности ситуация не представляла — размеры астероида были невелики.