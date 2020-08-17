Пермский губернатор попросил Путина поддержать проект моста через Каму

Поддержать строительство моста через реку Каму попросил президента РФ Владимира Путина врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

"Город у нас протяжённый, по площади очень большой — порядка 70 километров. Центральный мост через реку Каму построен в 1967 году. Всего таких мостов в стране было построено четыре, и пермский последний, который остался в эксплуатации ", — рассказал Махонин на рабочей встрече по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Махонин рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются жители Перми из-за отсутствия современного моста через реку Каму.