Поддержать строительство моста через реку Каму попросил президента РФ Владимира Путина врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
"Город у нас протяжённый, по площади очень большой — порядка 70 километров. Центральный мост через реку Каму построен в 1967 году. Всего таких мостов в стране было построено четыре, и пермский последний, который остался в эксплуатации ", — рассказал Махонин на рабочей встрече по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
Махонин рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются жители Перми из-за отсутствия современного моста через реку Каму.
"Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и министерству финансов, и министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025-2026 годы. Краевые власти пока готовят проект нового моста. Концепция у нас уже нарисована, трассировка моста нам примерно понятна", — уточнил Махонин.
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