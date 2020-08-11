Мужчина, живущий в Москве, должен обладать заработком не менее 150 тысяч рублей в месяц, чтобы претендовать на отношения с девушкой.
Такое мнение высказали около 800 женщин из 61 региона России. Об этом пишет ФАН.
Для мужчин, живущих в регионах, предъявляются более мягкие требования: ежемесячный доход от 70 тысяч рублей. Примечательно, что для вступления в брак мужчины из столицы должны зарабатывать ежемесячно не меньше 250 тысяч рублей, а представители сильного пола из регионов — не менее 150 тысяч рублей.
"При этом женщины уточнили, что данные цифры — не предел, в мужчинах они поощряют тенденцию к карьерному и финансовому росту", — утверждает издание.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.