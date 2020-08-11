Стало известно, каким доходом должен обладать "настоящий мужчина"

Мужчина, живущий в Москве, должен обладать заработком не менее 150 тысяч рублей в месяц, чтобы претендовать на отношения с девушкой.

Такое мнение высказали около 800 женщин из 61 региона России. Об этом пишет ФАН.

Для мужчин, живущих в регионах, предъявляются более мягкие требования: ежемесячный доход от 70 тысяч рублей. Примечательно, что для вступления в брак мужчины из столицы должны зарабатывать ежемесячно не меньше 250 тысяч рублей, а представители сильного пола из регионов — не менее 150 тысяч рублей.