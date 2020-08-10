Для того, чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей необходимо соблюсти два важных условия.
Их назвал депутат Госдумы Ярослав Нилов.
По его словам, для такой суммы пенсии необходимо иметь непрерывный трудовой стаж в течение 50 лет и высокую зарплату.
"Какую бы человек зарплату ни получал, хоть по миллиону в день, максимум в год он может заработать 10 баллов. Теперь представьте, если человек будет работать, получая высокую зарплату, 50 лет, то он заработает 500 баллов. Сегодня стоимость одного пенсионного балла составляет 100 рублей. Тогда пенсия у него будет 50 тысяч рублей", — пояснил парламентарий.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.