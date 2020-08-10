Депутат Госдумы рассказал, как заработать пенсию в 50 тысяч рублей

Для того, чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей необходимо соблюсти два важных условия.

Их назвал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, для такой суммы пенсии необходимо иметь непрерывный трудовой стаж в течение 50 лет и высокую зарплату.