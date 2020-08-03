В РФ рассматривают закон о сохранении у должников прожиточного минимума

Закон о сохранении у должников прожиточного минимума Госдума может принять в осеннюю сессию, которая закончится в декабре. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

"Параллельно мы ждем от регионов предложений и замечаний. Этот процесс у нас уже запущен. Я думаю, что реально к сентябрю мы выйдем с вами с доработанными двумя законопроектами и сможем реализовать нашу задачу в ходе осенней сессии Госдумы", — рассказал Турчак.

Депутат Андрей Исаев предложил доработать этот законопроект до конца августа.

"К концу августа мы могли бы выйти на обновленную редакцию. И потом руководство партии приняло бы политическое решение, как нам лучше пойти: внести новый текст либо внести законопроект заново, либо договориться, что изменения будут приняты большой поправкой ко второму чтению", — пояснил Исаев.

Проект закона поддержали представители Минюста, Федеральной службы судебных приставов, Минтруда и Центрального банка России. Специалисты этих ведомств присутствовали на обсуждении документа.