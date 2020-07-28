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Летняя оздоровительная кампания идет в 44 регионах России

Общество

Свыше трех тысяч детских лагерей работают в разных регионах России. Большинство из них открыты на базе образовательных учреждений.

Летняя оздоровительная детская кампания проходит в 44 регионах России.

"По состоянию на 21 июля 2020 года, в 44 субъектах Российской Федерации проходит летняя оздоровительная кампания, в которых функционируют 3 084 организации отдыха детей и их оздоровления, и том числе: 607 стационарных загородных оздоровительных лагерей; 2280 лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)", — сообщается в документе, подписанном замглавы Минпросвещения РФ Дениса Грибова.

Отдыхают и оздоравливаются в России сейчас 242,8 тысячи детей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Министерство просвещения рекомендовало регионам начинать детскую оздоровительную кампанию не раньше июля. Дату открытия загородных и городских лагерей определяют региональные власти. В Москве, например, детским отдыхом планируют заняться не раньше августа.

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