Продавец "рубашки Путина" ответил Дмитрию Пескову

Недавно в интернете появилось объявление о продаже рубашки, которую якобы президент России Владимир Путин забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода.

По его словам, в Кремле будут это отрицать, однако он не собирается убеждать кого-либо. "Всё будет ясно при покупке", — утверждает автор объявления.

Пока реальных покупателей рубашки нет. Продавец хочет за неё 165 тысяч рублей.