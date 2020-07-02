Военный эксперт Владимир Неелов был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строго режима.
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что Неелов продал данные об обучении сотрудников ФСБ немецкой консалтинговой фирме.
"Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена)", — говорится в сообщении пресс-службы.
Свою вину Неелов не признал, заявляя, что не знал, что эти данные являются секретными.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.