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Неелова приговорили к семи годам лишения свободы

Общество

Военный эксперт Владимир Неелов был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строго режима.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что Неелов продал данные об обучении сотрудников ФСБ немецкой консалтинговой фирме.

"Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Свою вину Неелов не признал, заявляя, что не знал, что эти данные являются секретными.

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