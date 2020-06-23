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Малькевич: мир молчит о проблеме господства США

Общество

В открытом письме Конгрессу США петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал, что многие страны вынуждены бороться с США за собственный суверенитет. Это меткое замечание поддержал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Евгений Пригожин направил открытое обращение в американский Конгресс после необоснованной критики в свой адрес. Несколько американских политиков составили резолюцию, попытавшись убедить Сенат и Палату представителей США в том, что предприниматель создает "национальную угрозу" стране, и призвав администрацию президента Дональда Трампа разработать ряд мер по противодействию Пригожину.

В письме петербургский предприниматель по пунктам ответил на тезисы, указанные в резолюции Конгресса США. В частности, на то, что в последние годы "национальными интересами" Вашингтона стали территории других государств. Он также отметил, что страны, попытавшиеся оказать сопротивление американцам, уже не существуют или часть их территорий была потеряна.

Александр Малькевич сказал, что с большим интересом прочитал открытое письмо бизнесмена американским политикам. Глава ФЗНЦ считает, что благодаря Пригожину прозвучали важные темы. То, о чем стеснялись сказать вслух: вот у же сотню лет национальные интересы США распространяются на весь мир.

Общественный деятель утверждает, что американская армия больше не защищает свои границы, а орудует в других государствах. Малькевич согласился с тезисом Пригожина о том, что многие страны вынуждены бороться за собственный суверенитет и государственные интересы с США.

Глава фЗНЦ также обратил внимание на предвзятое поведение США по отношению к России. Он заявил, что американский Конгресс работает "в режиме взбесившегося принтера". По его словам, Вашингтон вводит в адрес российских компаний и граждан необоснованные санкции.

"Например, чтобы "опрокинуть" проект "Северный поток — 2". Никакого отношения это не имеет ни к "нарушению прав человека", ни к демократии, ни к чему-то еще", — подчеркнул Малькевич.

Общественник также призвал поднимать тему агрессии США независимые СМИ и гражданских активистов.

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