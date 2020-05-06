Более 16 млрд рублей выплачено в качестве больничных пенсионерам

Почти полтора миллиона больничных оформили работающие пенсионеры России с начала эпидемии коронавируса. В качестве компенсации им выплачена сумма в 16 миллиардов рублей.

Данные на совещании под председательством президента Владимира Путина озвучил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"С 17 апреля в семьях, имеющих детей до трех лет и право на материнский капитал, выплачивается по пять тысяч рублей. Выплаты получили 1 898 тысяч детей. Общая сумма выплат — 9,5 миллиарда рублей. С этих выплат не взимаются налоги, эти средства не учитываются в общем доходе семьи. Проверка заявления занимает пять дней. Такую поддержку получат более 3,3 миллиона детей. С 15 апреля введен беззаявительный режим выдачи сертификатов на материнский капитал. В таком формате сертификат предоставлен уже более чем 66 тысячам семей", — рассказал Котяков.

Помощь получат и семьи с детьми от 3 до 7 лет

На каждого ребенка будет выплачиваться половина МРОТ, который в каждом регионе установлен свой. В среднем по России это 5500 рублей. По словам Котякова, разработана вся необходимая нормативная база, доработана техническая платформа. С 20 мая стартует поэтапный прием заявок, с 1 июня он развернется во всех субъектах страны. Заявления принимаются через портал госуслуг, МФЦ и органы соцзащиты. Для выплат из федерального бюджета выделено 105 миллиардов рублей, из региональных бюджетов — 31 миллиард рублей. В ближайшие три месяца выплаты получат более двух миллионов детей.

Увеличен максимальный размер пособия по безработице

В качестве меры поддержки граждан в России увеличен максимальный размер пособия по безработице.

"С 9 апреля работает упрощенный порядок постановки на учет. Настроено межведомственное взаимодействие, гражданам никаких документов предоставлять не нужно. В России на сегодняшний день официально зарегистрировано 1, 243 тысячи безработных. Из них после 1 марта на учет встали 735 тысяч человек. Потеряли работу после 1 марта 208 тысяч человек. Общая сумма выплат на пособия составила 1,8 миллиарда рублей", — рассказал министр труда и социальной защиты населения.

Введены пособия для семей с детьми, где хотя бы один из родителей потерял работу из-за коронавируса. Они получают дополнительно по 3000 рублей на каждого ребенка. 63 тысячи российских семей уже получают такое пособие. В этих семьях более 97 тысяч детей до 18 лет.