Специалисты Роскачества повторно протестировали семь наиболее известных торговых марок туалетной бумаги и обнаружили ряд недостатков в их продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, одна из партий содержала энтеробактерии. Вдобавок к этому некоторые образцы оказались недостаточно мягкими. В итоге к высококачественной продукции эксперты смогли отнести только две из семи проверенных марок.
"В маркировке не указана информация о размере рулона, бумага не соответствует опережающим требованиям Роскачества по комфортности использования и скорости растворения бумаги в воде. Более того, на этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований", — передали в Роскачестве.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.