Роскачество выявило энтеробактерии в туалетной бумаге

Специалисты Роскачества повторно протестировали семь наиболее известных торговых марок туалетной бумаги и обнаружили ряд недостатков в их продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, одна из партий содержала энтеробактерии. Вдобавок к этому некоторые образцы оказались недостаточно мягкими. В итоге к высококачественной продукции эксперты смогли отнести только две из семи проверенных марок.