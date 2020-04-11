Депутат ГД предложил увеличить число бюджетных мест для вирусологов

Минобрнауки и Минздрав получили предложение увеличить количество бюджетных мест для вирусологов в вузах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Предлагается увеличить количество бюджетных мест для инфекционистов и вирусологов (в том числе в ординатуре) специализированных вузов Российской Федерации, чтобы в наше опасное время Россия была подготовлена и имела больше специалистов такого профиля", - предложил Чернышов.

Парламентарий не уточнил, на сколько необходимо увеличить число бюджетных мест.