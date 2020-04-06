Старый хит Youtube переродился благодаря коронавирусу

Японец Казухито Косака (сценический псевдоним Picotaro), ставший несколько лет назад настоящей сенсацией благодаря шуточной песне Pen-Pineapple-Apple-Pen, представил новое видео. Основой послужил тот старый трек, в котором он несколько изменил слова. Теперь в песне поется о том, что "у меня есть рука, у меня есть мыло, моем, моем, моем". Всего за несколько часов после публикации ролик посмотрели уже 1,8 млн раз.

PPAP-2020-/PIKOTARO

В подписи под видео японец заявил, что посвящает новое видео всему миру. Также он призвал всех, кто посмотрит этот ролик, не забывать улыбаться и, конечно, мыть руки.

Видео получило более 64 тыс. лайков и 2 тыс. дизлайков. В комментариях многие отметили тот факт, что японец отключил рекламу для пользователей, чтобы те смогли беспрепятственно смотреть ролик. Основная масса откликов оказалась положительной.

Ранее Pravda.ru писала о том, что из-за эпидемии россияне стали чаще мыть руки, а также обрабатывать гаджеты специальными средствами. Кроме того, многие научились изготавливать санитайзеры самостоятельно.