В ЛДПР призвали "не дать россиянам растолстеть" с помощью закона

Фракция Госдумы ЛДПР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой "не дать россиянам растолстеть" из-за режима самоизоляции. По мнению парламентариев, людям необходимо поддерживать физическую активность, чтобы держать себя в тонусе.