Фракция Госдумы ЛДПР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой "не дать россиянам растолстеть" из-за режима самоизоляции. По мнению парламентариев, людям необходимо поддерживать физическую активность, чтобы держать себя в тонусе.
"Многие люди получат лишний вес и целый букет заболеваний", — считает член фракции, председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Домашняя изоляция, которая введена в Москве, области и в других регионах, негативно сказывается на здоровье людей", — добавил депутат.
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