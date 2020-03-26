Более 14 тыс. человек самоизолировались в Татарстане

После прибытия из иностранных государств, в которых зарегистрированы инциденты заболевания коронавирусной инфекцией, свыше 14 тыс. жителей Татарстана находятся в самоизоляции.

Всех возвратившихся из-за рубежа попросили сообщать об этом в местный Роспотребнадзор. Отмечается, что карантин позволит сохранить здоровье близким и родным, также рекомендовано проживать в отдельной комнате и выходить из нее, только надев защитную маску, использовать отдельную посуду, как можно чаще проводить влажную уборку.

Если в доме проживают пожилые, то им на период карантина лучше перебраться в другое место. Все зарегистрированные в Татарстане случаи инфицирования коронавирусом — завозные из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.