Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Рошаль: Пандемия показала, что оптимизация проводилась зря

Общество

Пандемию коронавируса, которая сейчас распространилась по миру, можно расценивать, как репетицию биологической войны.

И сложившаяся ситуация показывает, что здравоохранение почти всех стран готово к подобного рода угрозам.

Так считает Леонид Рошаль, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

"Фактически,то, что сегодня происходит из-за коронавируса - это репетиция биологической войны.Все остальное отошло на задний план: мы говорим только об этом. Не об атомной войне, не о терроризме. Это как проверка: насколько вообще здравоохранение мира готово к подобному, и насколько готовы мы все", -  сказал доктор Рошаль в эфире ТК "Россия 24".

Какие выводы делает доктор Рошаль

По его словам, коронавирус показал, что "проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация - все это не совсем хорошо".

"Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе всего было достаточно, когда помощь оказывается полная, своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать", - подчеркнул доктор.

По последним данным, в мире

  • заражены коронавирусом уже 378891 человек,
  • погибли 16440 заболевших 

¹ цифры верны на момент публикации материала - прим.ред.

В России

  • зараженных COVID-2019 - 438.

 Актуальная информация о ситуации с коронавирусом в России - на портале  стопкоронавирус.рф.

Темы пандемия коронавирус леонид рошаль
Новости Все >
Рошаль: Пандемия показала, что оптимизация проводилась зря
Депутаты Госдумы готовы обсудить пользу и вред соляриев
Власти Турции готовятся ввести комендантский час
На Сахалине задержали двоих студентов, готовивших теракт в техникуме
Жительница Москвы получила ожоги 80% тела после похода в солярий
Зюганов призвал власть не допустить роста цен на бензин в России
Эксперт: почему в РФ не будут переносить сроки весеннего призыва
В Подмосковье установили автоматы с чесноком и туалетной бумагой
Жителей Рязани с температурой попросили оставаться дома
В Крыму и на Кубани увеличилось количество бронирований на май
Последние материалы
Рошаль: Пандемия показала, что оптимизация проводилась зря
Депутаты Госдумы готовы обсудить пользу и вред соляриев
Власти Турции готовятся ввести комендантский час
На Сахалине задержали двоих студентов, готовивших теракт в техникуме
Жительница Москвы получила ожоги 80% тела после похода в солярий
Зюганов призвал власть не допустить роста цен на бензин в России
Эксперт: почему в РФ не будут переносить сроки весеннего призыва
В Подмосковье установили автоматы с чесноком и туалетной бумагой
Жителей Рязани с температурой попросили оставаться дома
В Крыму и на Кубани увеличилось количество бронирований на май
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Юрий Носовский Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход? Юрий Носовский Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин
Комментарии
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Украинец Стаховский рассказал о конфликте с женой из-за России
Ольга Бузова сдала анализы на онкомаркеры
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинец Стаховский рассказал о конфликте с женой из-за России
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Зюганов призвал власть не допустить роста цен на бензин в России
Украинец Стаховский рассказал о конфликте с женой из-за России
Продюсер Харви Вайнштейн получил коронавирус
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ