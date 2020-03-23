Рошаль: Пандемия показала, что оптимизация проводилась зря

Пандемию коронавируса, которая сейчас распространилась по миру, можно расценивать, как репетицию биологической войны.

И сложившаяся ситуация показывает, что здравоохранение почти всех стран готово к подобного рода угрозам.

Так считает Леонид Рошаль, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

"Фактически,то, что сегодня происходит из-за коронавируса - это репетиция биологической войны.Все остальное отошло на задний план: мы говорим только об этом. Не об атомной войне, не о терроризме. Это как проверка: насколько вообще здравоохранение мира готово к подобному, и насколько готовы мы все", - сказал доктор Рошаль в эфире ТК "Россия 24".

Какие выводы делает доктор Рошаль

По его словам, коронавирус показал, что "проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация - все это не совсем хорошо".

"Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе всего было достаточно, когда помощь оказывается полная, своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать", - подчеркнул доктор.

По последним данным, в мире

заражены коронавирусом уже 378891 человек,

погибли 16440 заболевших

¹ цифры верны на момент публикации материала - прим.ред.

В России

зараженных COVID-2019 - 438.

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