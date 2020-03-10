Рекордные осадки выпали в Москве

Об этом рассказали в Метеобюро Москвы и Московской области, передает "Интерфакс".

Отмечается, что в городе за сутки выпало 10 миллиметров осадков. Это равняется приблизительно 30% от мартовской нормы. Как прогнозируется, дождь в российской столице прекратится после обеда. Температура воздуха поднимется до 8-10 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, небольшие дожди будут идти каждый день в будние дни текущей недели. При этом температура воздуха упадет до 4-9 градусов к пятнице, а в выходные будет составлять 2-7 градусов.