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Источник Правда.Ру

Задержан мужчина, включивший ролик для взрослых на Масленице

Общество

Полиция Приморья обнаружила злоумышленника, который транслировал ролик для взрослых с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации на большом экране, установленном на здании поселковой администрации. Инцидент произошел во время массовых гуляний, посвященных Масленице.

Нарушителем порядка оказался бывший сотрудник местного дома культуры, который хотел отомстить властям за свое якобы незаконное увольнение. Против мужчины уже возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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