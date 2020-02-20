Пригожин поинтересовался, как попасть в санкционные списки ЕС

Пресс-служба компании "Конкорд" попросила у журналистов адрес, по которому можно направить просьбу о включении бизнесмена Евгения Пригожина в санкционные списки ЕС из-за нежелания встречаться с некоторыми деловыми партнерами.

Журналист издания "Правда.Ру" обратился в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой прокомментировать намерение группы депутатов сейма Литвы инициировать внесение в санкционные списки Европейского союза владельца компании Евгения Пригожина.

В компании ответили, что петербургский бизнесмен благодарен депутатам Литвы и лично выдвинувшему эту инициативу главе комитета Дэйнюсу Гайжаускасу. Также представители "Конкорд" попросили адрес, по которому можно направить заявление о включении в соответствующие списки.

Причиной желания Пригожина попасть под санкции стал тот факт, что его "очень тянут в Литву деловые партнеры, с которыми он не хочет встречаться".

Напомним, 10 февраля в СМИ появилась информация о "ремонте" бизнес-джета Пригожина в аэропорту Вильнюса. По информации портала RadarBox24, воздушное судно вылетело обратно в Петербург лишь 13 февраля.

Источники издания Sobesednik подтвердили, что бизнесмен находился в Литве в течение трех суток. Целью визита стало установление контактов с политическими элитами. Издание приложило фотографию очень похожего на Пригожина человека, входящего в здание по адресу проспект Гедимина, 17. Известно, что именно в этом здании находится Министерство транспорта и связи.