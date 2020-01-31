Эксперт озвучила новую причину разводов в России

Молодежь в последние годы внесла свой вклад в традиционные причины распада браков в России. Речь идет о несерьезном отношении к институту семьи.

Об этом рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Как передает РИА "Новости", Росстат по результатам прошлого года отметил существенное снижение количества разводов в сравнении с 2018 годом — на 12,7%, но их число все еще велико — 472 тысячи на 843 тысячи браков.

"В более молодых семьях возникает и относительно новая причина разводов — инфантильность либо отсутствие обязательств за семейные отношения", — пояснила Егорова.

К устоявшимся причинам эксперт отнесла