Более 100 туристов из РФ вернулись в Благовещенск из Китая

Специальным рейсом "Санья - Благовещенск" в Россию доставили 104 российских туриста. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.

Каждый из туристов на линии санитарно-эпидемиологического контроля в аэропорту Благовещенска прошел двойной тепловизионный контроль и сдал анализы на выявление инфекционных заболеваний.