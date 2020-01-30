Специальным рейсом "Санья - Благовещенск" в Россию доставили 104 российских туриста. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.
Каждый из туристов на линии санитарно-эпидемиологического контроля в аэропорту Благовещенска прошел двойной тепловизионный контроль и сдал анализы на выявление инфекционных заболеваний.
"При обнаружении признаков заболевания пассажиров доставят бригадой "скорой помощи" в инфекционную больницу. Сейчас превышение температуры тела у прибывших не зафиксировано", — пояснил заместитель главы эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Александр Солохин.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.