Опасная ночная жара станет еще одной угрозой Китая после короновируса

Ученые международной группы, состоящей из представителей нескольких университетов Великобритании и КНР пришли к выводу о том, что следующей угрозой после вспышки коронавируса станет ночная жара, из-за которой в прошлом уже пострадало множество людей.

Убийственная ночная жара

В публикации на специализированном портале medicalxpress. com говорится, что 30-дневные периоды невыносимой и очень опасной жары становятся более частым событием, чем это было до массовой индустриализации и урбанизации. Тогда такие катаклизмы происходили раз в 500 лет, теперь — раз в 60. Последний такой период зафиксирован в 2018 году.

Доктор Бувен Донг, климатолог из Университета Рединга указал на то, что Китай уже страдает от более частой экстремальной жары в Китае, периоды особо высоких температур участятся, по его мнению. Хуже всего то, что у людей не будет возможности передохнуть от экстремальных условий.