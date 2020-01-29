Ученые международной группы, состоящей из представителей нескольких университетов Великобритании и КНР пришли к выводу о том, что следующей угрозой после вспышки коронавируса станет ночная жара, из-за которой в прошлом уже пострадало множество людей.
В публикации на специализированном портале medicalxpress. com говорится, что 30-дневные периоды невыносимой и очень опасной жары становятся более частым событием, чем это было до массовой индустриализации и урбанизации. Тогда такие катаклизмы происходили раз в 500 лет, теперь — раз в 60. Последний такой период зафиксирован в 2018 году.
Доктор Бувен Донг, климатолог из Университета Рединга указал на то, что Китай уже страдает от более частой экстремальной жары в Китае, периоды особо высоких температур участятся, по его мнению. Хуже всего то, что у людей не будет возможности передохнуть от экстремальных условий.
"Высокие ночные температуры становятся растущей угрозой. Это не дает передышки людям, борющимся с жгучей дневной жарой, и может привести к смертельному тепловому удару, особенно в случае людьми со слабым здоровьем", — указал доктор на причину опасений.
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