Австралия назвала сумму убытков от лесных пожаров

Размер прямых убытков Австралии от масштабных лесных пожаров составил около $3,5 млрд. Такая оценка была представлена 13 января банком Westpac, одним из крупнейших в стране.

Как уточнили представители финансовой организации, по данным на 10 января, в страховые компании Австралии подали 10,55 тысяч исковых заявлений. Их общая страховая стоимость достигает 939 миллионов австралийских долларов ($645,6 млн). При этом сумма незастрахованных потерь, которые компенсирует государство, превысят застрахованные приблизительно в два раза.

Властями уже было выделено 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) в связи с лесными возгораниями. В результате, эта сложная ситуация обойдется стране приблизительно в 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд).