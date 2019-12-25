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Источник Правда.Ру

"Белое платье" для генерала

Общество

На фоне последних событий в Федеральной таможенной службе выступление её начальника генерал-полковника Владимира Булавина в "Ведомостях" выглядит инсценировкой старинного циркового анекдота: "И вот тут выхожу Я, весь в белом!" В ведомстве главного таможенника, напомним, проходят обыски, пятеро высокопоставленных офицеров уже арестованы по подозрениям в коррупции, а из их квартир оперативники выносят мешки наличности и золотые слитки. И лишь на вторые сутки этого криминального "маскарада" на сцену наконец-то вышел глава ФТС.

Предвидя недоумение почтенной публики, Булавин, конечно, сообщил, что "до вынесения решения судом комментировать такие дела неправильно" и пообещал усилить работу по противодействию коррупции. Однако у затяжной паузы, которую взял генерал перед выходом к прессе, могут быть и другие объяснения. Одно из них — критическая близость руководителя ФТС к ключевым фигурантам этого скандала.

В числе прочих высокопоставленных чиновников таможни вчера были задержаны начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель генерал-майор Алексей Серебро. Кизлык, как говорят сотрудники таможни, считался "правой рукой" Владимира Булавина и был одним из первых, кого позвал в свою команду новый глава ФТС, придя на должность три с половиной года назад. Крайне сомнительно, чтобы чиновник с таким "амплуа" проворачивал криминальные схемы втайне от своего покровителя. И, скорее всего, во время допросов Кизлыка следователи пытались прояснить эту немаловажную деталь.

Что рассказал на допросах подозреваемый Кизлык, пока неизвестно. Но не нужно быть лингвистом, чтобы понять, что комментарий Владимира Булавина — это попытка максимально дистанцироваться от преступлений своих подчиненных. Более того, в СМИ появлялись сообщения, что руководителю ФТС, а также его заместителям Руслану Давыдову и Олегу Губайдуллину также не удалось избежать неприятных "бесед" с оперативниками. Поэтому желание Булавина представить себе прессе "в белом" вполне понятно.

Непонятно лишь, как этот перформанс оценит высшее руководство страны. Ведь таможенная служба — не гражданский институт, а военизированное ведомство, управление которым должно строиться про строгой вертикали. И оставить при должности главу этого ведомства после того, как целая "бригада" его ближайших подчиненных арестована за взятки, пособничество в контрабанде и прочие должностные преступления, — согласитесь, нонсенс.

Сергей Мишин.

Темы фтс таможня коррупция мошенничество владимир булавин
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