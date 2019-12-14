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Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

Общество

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым. Проститься с градоначальником пришли сотни жителей столицы, а также близкие родственники, сотрудники администрации президента России и его вдова Елена Батурина.

Телеканал "Царьград" сообщает, что во время церемонии прощания Батурина положила в гроб Лужкова какой-то сверток. Что именно в нем находилось никто не знает, однако журналисты предполагают, что это мог быть какой-то предмет, который был супругам очень дорог. Также высказывались предположения, что вдова решила преподнести своему мужу прощальный подарок.

Церемония прощания с Юрием Лужковым прошла в храме Христа Спасителя. Затем экс-мэра похоронили на Новодевичьем кладбище. Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря в одной из больниц Мюнхена.

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