31 декабря будет выходным днем в четырех регионах России

Глава Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому государственные служащие будут работать 28 декабря вместо 31 декабря. Выходной день также будет у других работников государственных органов Псковской области, а также предприятий учреждений и организаций, которые находятся в собственности региона.

Ведерников рекомендовал местным властям и руководителям подразделений объявить 31 декабря выходным днем. Примечательно, что указы о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря уже были изданы в Кировской области и Крыму.

То же самое сделал и глава Томской области Сергей Жвачкин. Он аргументировал это тем, что на женщинах лежит основной груз при подготовке к новогодним праздникам.