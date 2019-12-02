Горожане разругались с властями из-за "умных установок" в Оренбурге

В городе Оренбурге разгорелся скандал по поводу стоимости так называемых "умных остановок", приобретенных в рамках аукциона. Местные жители изучили цены аналогов и решили, что в их городе остановки закупили по завышенной в несколько раз стоимости.

Так, в региональное отделение прокуратуры поступило обращение с требованием о проведении проверки обоснованности ценообразования в электронном аукционе по оборудованию города "умными остановками".

В обращении говорится, что такие же остановки в городе Арзамас обойдутся бюджету в 800 тысяч рублей, а в Хабаровске конструкции с множеством функций (речь идет о подогреве, кондиционировании, энергосбережении) обходятся бюджету в 1,2 миллиона рублей.

В соцсетях жители Оренбурга указывают, что площадь оренбургского павильона по полу составляет 16,5 квадратных метра — в соответствии с условиями техзадания. "Выходит, цена строительства такой будки получится 121 тысяча рублей за один "квадрат". Не во всех элитных домах один квадратный метр с отделкой будет стоить аналогично", — комментирует один из пользователей.

Также граждане подозревают в личном интересе одного из депутатов горсовета Оренбурга к данной закупке, поскольку считают, что связанная с ним компания выполняла монтаж модулей.