Более половины россиян считают, что медведь - символ России

Фонд "Общественное мнение" провел опрос, чтобы определить, считают ли россияне медведя символом страны. Оказалось, что такого мнения придерживаются 65% опрошенных. Около 17% респондентов не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

Еще 18% участников опроса заявили, что не ассоциируют Россию с медведем, поскольку это животное "слишком грубое". В то же время, те, кто считают медведя символом страны, ссылаются на то, что это животное большое, сильное и могучее "как Россия".