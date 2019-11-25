Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов

Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.

К почтальонам примкнул также Финский авиационный профсоюз рабочих.

Забастовка началась 11 ноября. Сообщается, что она будет проходить до 23 декабря.

Причина забастовок в том, что многие сотрудники, работавшие в дневное время, были переведены из одного юридического лица в другое. Также будет осуществлен перевод почтальонов в другой профсоюз и изменены условия зарплаты.

В забастовках участвует около десяти тысяч почтальонов.