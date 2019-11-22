В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей

В Тосненском районе Ленинградской области полицейским удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории. Ее нелегальный оборот, предположительно, составлял примерно семь миллиардов рублей.

В результате операции были изъяты тонны наркотиков и сырья, а также химических реакторов и грузовых машин.

Как рассказала представителям СМИ 22 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, находилась подпольная нарколабораториия в ангаре на территории поселка Обуховец.

В ходе обыска обнаружили примерно 80 тонн прекурсоров наркотических средств, свыше двух тонн синтетических наркотиков и примерно шесть тонн полуфабриката наркотического вещества. Также было изъято четыре реактора для химсинтеза, автопогрузчик и два грузовых автомобиля.