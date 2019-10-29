Лидер "Сильной России" выступил против идеи создания частных СИЗО

Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков отреагировал на инициативу бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, предложившей начать открывать в стране частные следственные изоляторы.

По мнению правозащитницы, это необходимо делать, поскольку существующие следственные изоляторы переполнены и условия содержания в них "сложные".

В частных же, заявляет Минеева, за дополнительную плату будет предоставляться, цитируем, "широкий спектр услуг, не запрещенных законодательством".

Антон Цветков уверен, что частные СИЗО — не выход из ситуации, а очередной способ зарабатывания денег, который, помимо этого нарушит принцип равенства перед законом.

"Обеспеченным осужденным будет ещё проще, чем сейчас, договориться о льготах и преференциях — любой каприз за ваши деньги," — уверен депутат.

"Я выступаю против частных СИЗО. Да, существует проблема переполненности следственных изоляторов, но ее нужно решать не строительством частных СИЗО, а другими способами. Например, не арестовывать за экономические и ненасильственные преступления, когда есть возможность назначить альтернативную меру пресечения, вроде подписки о невыезде или домашнего ареста," - говорит Цветков.

Кроме того, лидер "Сильной России" считает, что открытие частных СИЗО станет своего рода разделителем между обществом и бизнесом, поскольку "интересы не совпадут: владельцам частных СИЗО будет выгодна высокая заполняемость — чем больше заключенных, тем больше прибыль. А наша общая задача — минимизация количества граждан в СИЗО".

Антон Цветков напомнил также, что его общественное объединение давно предлагает привлекать бизнес к строительству новых СИЗО. "К примеру, предприниматель где-нибудь на окраине строит новый изолятор по всем государственным требованиям, передает его ФСИН, а взамен получает старое здание в центре города, где может построить гостиницу, бизнес-центр или жилье", — сказал лидер "Сильной России".

К слову, специальная группа уже занимается разработкой соответствующего законопроекта. Если он получит одобрения Госдумы, то в пилотным регионом реализации станет Москва.

Фото: sila-rus.ru