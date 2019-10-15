BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда

Заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно считать российской военной пропагандой.

Об этом сообщает британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC, передает Lenta. Ru.

Автор материала обратил внимание на сообщение в аккаунте социальной сети Twitter под названием Russia. Этот аккаунт, напомним, связан с МИД РФ.

В сообщении, которое привлекло внимание журналиста, говорится о том, что борщ — это не только одно из самых известных и любимых блюд русской кухни, но и ее символ.

Также Twitter-аккаунт Russia опубликовал рецепт блюда на основе свеклы.

Если большинство пользователей сети интернет не обратили внимание на данное сообщение, пишет BBC, то у жителей Украины оно якобы вызвало самое настоящее негодование. Для украинцев, считающих борщ блюдом своей национальной кухни, сообщение Twitter-аккаунта Russia означает пропаганду военного времени, пишет автор материала.

Дело в "оккупации" Крымского полуострова и территориальном конфликте на юго-востоке Украины, сообщает BBC.