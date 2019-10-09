Жители греческого острова пожаловались на голодных диких коз

Жители греческого острова Самотраки пожаловались на расплодившихся в огромном количестве диких коз. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Как уточняют журналисты, число коз на острове превысило 50 тысяч особей, а людей на острове проживает только около трех тысяч. По словам местных жителей, стада голодных животных сгрызли и вытоптали практически всю растительность. Это привело к возникновению серьезных экологических проблем.

"У нас не осталось больших деревьев, которые удерживают почву. И это огромная проблема, поскольку оползни свалятся нам прямо на голову", - рассказал один из жителей.

Большинство коз очень тощие, откармливать их на природе уже нечем, а привозное питание для животных очень дорогое. Цены на шерсть, кожу, мясо и молоко скатились вниз, что еще больше осложняет положение местных аграриев.

"Большинство из нас здесь готовы сдаться и, если бы у меня была другая работа, я бы бросил коз. Потому что они не приносят прибыли даже на то, чтобы купить себе кофе", - заключают местные фермеры.