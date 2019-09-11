Суд предложил вернуть "дело Серебренникова" в прокуратуру

Мещанский суд Москвы предложил вернуть дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру из-за неустранимых нарушений в обвинительном заключении.

Государственное обвинение выступило против возврата дело. По словам прокурора Олега Лаврова, суд не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь.

"У суда были варианты: вынести обвинительный приговор, оправдательный и направить дело на доследование. Разумеется, мы мечтали об оправдательном приговоре. Но поскольку мы народ не сумасшедший, надеяться на оправдательный приговор не приходится", - объяснила адвокат обвиняемых Ирина Поверинова.

Она также добавила, что решение суда лучше, чем обвинительный приговор, однако ее тревожит, что "невиновных людей нельзя просто оправдать".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в мае в "Гоголь-центре" прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин - бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

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