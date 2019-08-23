Профессор из Пекина сообщила, какая черта объединяет русских и китайцев

Общей чертой китайцев и русских является скромность, заявила профессор факультета русского языка и русской литературы Пекинского университета Чжао Гуйлянь.

По ее словам, у русской и китайской культур много схожего, даже больше, чем у русской и европейской.

Гуйлянь сказала РИА Новости, что "русские очень скромные, и китайцы тоже". Кроме того, и для тех, и для других характерна "общечеловечность", добавила она.

Чжао Гуйлянь занимается переводом произведений русской литературы на китайский язык. Своим студентам она советует читать их в оригинале.